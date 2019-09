In Italia migliaia di bimbi non vaccinati: 17mila casi in Lombardia

La legge, oltre a sanzioni per i genitori che non fanno vaccinare i figli, prevede anche il divieto di accesso al nido e alla materna per chi non è in regola. Cosa che riguarda ancora molti alunni.



Dall'indagine nelle regioni emerge che in Lombardia per l'esavalente sarebbero 15.475 i non vaccinati sotto i 6 anni e per la trivalente invece le mancate somministrazioni sono 17.237 (spesso chi non fa la prima non fa neanche la seconda). In Veneto a inizio settembre, sono 3.113 i bambini in età da asilo nido e altri 3.670, tra i 3 e i 6 anni, pronti per la materna, per un totale di 6.783, a cui saranno impediti gli accessi ai servizi.



In Piemonte superano il 95% i nuovi nati immunizzati con il vaccino esavalente ed è in calo, rispetto al giugno 2018 quando erano circa 8mila, il numero dei bambini tra gli 0 e i 6 anni non in regola con i vaccini. Sono circa 3mila i bambini non vaccinati in Friuli Venezia Giulia che, se non regolarizzeranno la loro posizione, rischieranno di non aver accesso all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia. In Sicilia il 96% circa ha effettuato i vaccini mentre 1.865 sono inadempienti.