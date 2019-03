In Italia 6 milioni di obesi, 15mila ogni anno ricorrono al bisturi

Il grasso in eccesso è uno dei più diffusi problemi di salute e in Italia riguarda oltre 16 milioni di persone in sovrappeso e 6 milioni di obesi. I pazienti che fanno ricorso al bisturi sono circa 15mila l'anno, tutti concentrati nelle regioni del Nord. Numeri molto più bassi rispetto al resto d'Europa. Sono i dati diffusi a Roma nella quarta edizione del "Live Surgery Workshop in Chirurgia Bariatrica e Laparoscopica", promosso dal Policlinico Tor Vergata.