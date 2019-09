In farmacia il primo test casalingo per il Papilloma Virus

E’ ora disponibile in farmacia - oppure ordinabile via internet - il primo test casalingo per auto-diagnosticare il Papilloma Virus (Hpv) , l’agente infettivo che può causare il tumore al collo dell’utero . Si chiama Ladymed ma è una scoperta tutta italiana: a metterlo a punto sono stati infatti due ex studenti del Corso di perfezionamento in biologia molecolare della Scuola Normale di Pisa , Bruna Marini e Rudy Ippodrino , che hanno fondato la startup Ulisse BioMed , attiva nel campo biomedicale.

Un test preciso e non invasivo - "Grazie a un prelievo non invasivo, che la donna può effettuare direttamente a casa, è possibile rilevare il virus anche senza ulteriori procedure mediche, con un considerevole abbattimento dei costi e dei tempi della diagnostica", spiegano i due ricercatori. "Rispetto ai test molecolari utilizzati negli screening nazionali, Ladymed è anche in grado di genotipizzare il virus, ovvero fornire indicazioni precise sul ceppo presente nell'infezione". Precisano inoltre che "il test è stato validato clinicamente con istituti di eccellenza quali il Centro di riferimento oncologico di Aviano, l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma". Grazie alla qualità della sua ricerca, in pochi anni BioMed ha ottenuto numerosi finanziamenti nazionali ed europei, con i quali continuerà a lavorare per creare altri tipi di test casalinghi non invasivi.