Hiv, l'allarme dell'Oms: cresce la diffusione di ceppi resistenti ai farmaci

Secondo Silvia Bertagnolio, medico di malattie infettive presso l'Oms a Ginevra e coautrice del rapporto, l'Hiv resistente potrebbe svilupparsi quando le persone interrompono il trattamento: ad esempio, molte donne potrebbero aver assunto antiretrovirali durante la gravidanza per prevenire l'infezione dei bambini, fermandosi però dopo il parto invece di continuare a utilizzarli per tenere sotto controllo il virus. Il direttore dell'Uoc Immunodeficienze virali dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori ha spiegato all'Ansa che le persone affette da Hiv vengono curate "con la terapia antiretrovirale, che permette a chi ha contratto l'infezione di non trasmettere il virus e di rallentare o bloccare la progressione verso l'Aids. Ma in alcuni casi il virus può mutare in una forma resistente". Questo può dipendere anche dal tipo di terapie utilizzate. "Nei paesi più poveri sono stati utilizzati fino ad oggi soprattutto alcuni farmaci a bassa barriera genetica che generano più resistenza. Mentre il problema è molto inferiore nei Paesi più ricchi perchè le opzioni terapeutiche sono più ampie e includono anche farmaci più costosi ma che consentono di minimizzare il problema della resistenza". In risposta al problema, l'Oms ha pertanto di recente raccomandato l'utilizzo di dolutegravir, farmaco piu' efficace e tollerabile di altri e con probabilità più bassa di provocare resistenza rispetto ad altri antiretrovirali.