Gli Stati Uniti e la Grecia sono i Paesi più stressati al mondo, l'Italia si salva

Gli uomini sono sempre più stressati, preoccupati e arrabbiati. In particolare, quelli americani e greci. E' quanto emerge dal rapporto annuale di Gallup, che esamina le esperienze positive e negative delle varie popolazioni del pianeta, misurando la percezione di stress e felicità . Una sorta di mappa delle emozioni che coinvolge 140 Paesi. L' Italia se la cava ancora bene: non è ai primi posti - a livello globale - e rimane tra quelli dove ancora lo stile di vita è abbastanza elevato, anche se, a livello europeo, è uno dei meno virtuosi da questo punto di vista. Il Paese più "felice" dell'indagine risulta invece essere il Paraguay (almeno parlando in termini di felicità percepita), mentre i Paesi dove lo stress percepito è maggiore sono Stati Uniti, Grecia, Ciad, Niger, Iraq e Iran .

In generale, i Paesi del Sud America sono al top della classifica della positività, e oltre al Paraguay ci sono Panama, Guatemala, Messico e El Salvador, nonostante i problemi di molti di loro in termini di crisi economica e di violenze.



Lo stress - In quanto a stress percepito, la Grecia supera gli Usa: il 59% dei cittadini greci ha dichiarato di essere stressato contro il 55% degli americani. Questi ultimi sono anche tra i più preoccupati, con un balzo in avanti rispetto alla precedente indagine.



Usa - Per quanto riguarda gli Usa, in particolare, Gallup sottolinea anche come sia aumentato il livello di negatività degli americani, nonostante un'economia forte. Anzi - si sottolinea - le emozioni negative sono persino maggiori rispetto al periodo della recessione. A pesare le incertezze sul futuro, ma anche il fatto che il benessere economico diffuso gioca solo una parte nel livello di positività della vita di una popolazione.



Europa - Albania (55%), Cipro (51%), Italia (48%) e Portogallo (45%) sono i Paesi europei - dopo la Grecia - con il più alto tasso di stress percepito. Ucraina ed Estonia (18%) sono invece quelli meno "stressati", insieme a Lettonia e Danimarca (20%). La Spagna e l'Italia sono invece i Paesi più "arrabbiati" d'Europa.



Nel complesso, l'indagine ha rilevato che la felicità mondiale si è indebolita durante il 2018.