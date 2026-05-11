Generazione di stempiati, l'assalto dei giovani ai tricologi: "Ma i social distorcono la realtà"

Una condizione che si riflette anche nei più giovani. Dati alla mano, un ragazzo su cinque nel nostro Paese tra i 12 e i 20 anni soffre di problemi di caduta dei capelli o calvizie precoci. E non è un caso che tra il 2020 e il 2025, si è registrato un aumento del 15-20% dei giovani tra i 20 e i 35 anni che hanno prenotato una visita dal tricologo. Non si tratta solo di estetica ma anche di una situazione di disagio o, perché no, malessere e apprensione.