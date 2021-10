22 ottobre 2021 13:48

Tumore al seno, la campagna di Komen Italia per il mese della prevenzione

Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno e l'associazione Komen Italia ha organizzato una serie di iniziative a sostegno delle Donne in Rosa e per promuovere l'importanza della prevenzione che può essere determinante per oltre il 90% dei casi diagnosticati precocemente. Tra queste, la "Race for the Cure", la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con le principali istituzioni e che quest'anno si è svolta il 10 ottobre a Roma. Erano presenti 30mila sostenitori: un importante segnale di ripartenza dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia. Pandemia che, tra l'altro, ha creato drammatici ritardi nella diagnosi e nella cura delle malattie oncologiche: oltre 2 milioni e mezzo di esami diagnostici in meno, una riduzione degli screening mammografici di oltre il 50% e più di 2mila donne che si dovranno confrontare in ritardo con il tumore. Numeri allarmanti che Komen Italia si impegna a contrastare attraverso programmi di sensibilizzazione e l'offerta di esami diagnostici gratuiti grazie al potenziamento della Carovana della Prevenzione.