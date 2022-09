14 settembre 2022 19:27

Giornata mondiale dell'Alzheimer: le iniziative di Airalzh per sostenere la ricerca

Dal 21 al 25 settembre, infine, nelle RSA Orpea del Nord Italia a fronte di una donazione verranno proposte delle piantine di lavanda, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer). Per sostenere tutti gli sforzi in campo scientifico portati avanti dall'associazione e dai suoi ricercatori, come negli anni precedenti, torna l'iniziativa "Non ti scordar di te". Dal 6 al 19 ottobre, nei supermercati ed ipermercati Coop di tutta Italia, sarà possibile acquistare un'erica calluna. Per ogni piantina venduta, verrà devoluto 1€ ad Airalzh.