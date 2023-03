Al via "I limoni per la ricerca®" per finanziare la ricerca scientifica della Fondazione Veronesi

Sino al 15 marzo ritorna in moltissimi supermercati italiani il progetto di Fondazione Umberto Veronesi in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano

Dal 1° al 15 marzo i limoni siciliani varietà primofiore, chiamati così perché sono ottenuti dalla prima fioritura delle piante, saranno venduti in speciali retine da 500 grammi distribuite in tutta Italia nei supermercati, ipermercati e discount che aderiscono all’iniziativa.

Per ogni retina, venduta al costo di 2 euro, saranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori e ricercatrici. Un rinnovato esempio virtuoso di collaborazione tra fornitore – che si occupa della fornitura, della distribuzione e della vendita del prodotto - e grande distribuzione, che nelle precedenti edizioni ha permesso di finanziare il lavoro annuale di 38 medici e ricercatori.

"Fondazione da oltre vent’anni sostiene una ricerca scientifica d’eccellenza finalizzata alla prevenzione e alla cura dei tumori e, proprio per questo, finanziamo sempre più numerosi scienziati capaci di pensare e agire contemporaneamente da ricercatori e da clinici, impegnati a trovare soluzioni di cura immediate e sempre più efficaci per i pazienti di oggi e di domani" - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Citrus l’Orto Italiano - partner tecnico ed esclusivo del progetto – è una società benefit che da anni si impegna a valorizzare e riscoprire l’ortofrutta italiana attraverso filiere etiche e rispettose dell’ambiente e dei lavoratori. Sin dalla nascita del proprio progetto d’impresa Citrus è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi e si schiera in prima linea per sottolineare l’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, a beneficio di ogni singolo cittadino.

"Felici di rinnovare il nostro impegno come partner tecnici ed esclusivi dell’iniziativa" - racconta Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano - "L'interesse nei confronti del progetto aumenta e si traduce nel coinvolgimento di un numero sempre maggiore di punti vendita sensibili e preziosi per la buona riuscita della raccolta fondi. La filiera trasparente, etica e basata sulla giusta retribuzione è stata vincente e si riflette nell’entusiasmo dei produttori, del nostro team e di tutti i partner coinvolti in questo importante progetto".

"Anche quest’anno con grande entusiasmo ho deciso di rinnovare la mia vicinanza a questo importante progetto, che permetterà ancora una volta di finanziare numerosi ricercatori e ricercatrici quotidianamente impegnati per migliorare la salute di tutti noi. Questo progetto ha in sé un grande valore intrinseco, in quanto è utile per ricordare quanto la ricerca sia fondamentale per il progresso scientifico costante" - dichiara Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e testimonial de I limoni per la ricerca.

Per conoscere l’elenco completo e aggiornato dei supermercati che aderiscono all’iniziativa, visitare i siti web di Citrus l’Orto Italiano (www.citrusitalia.it) e di Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it).