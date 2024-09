Nuovo Cda della Fondazione Gemelli, presidente Daniele Franco

Il Rettore ha poi evidenziato come "il Policlinico Gemelli rappresenti un polo di riferimento per la sanità nazionale che intende contemperare la sostenibilità economica e la qualità nella missione di cura a vocazione universalistica assicurata a tutti, specie hai meno abbienti. Un'eccellenza della sanità nazionale, riconosciuta nei ranking internazionali come il primo ospedale italiano e tra i più importanti del mondo. Risultati conseguiti in virtù di un legame prezioso e inscindibile tra attività clinica, di ricerca ed educativa, reso possibile dall'interazione con la Facoltà di Medicina e chirurgia. La nuova governance potrà contare sulla dedizione quotidiana di tutte le componenti della comunità del Gemelli, sempre sostenuta dall'Ateneo".