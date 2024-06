Il bambino è stato operato dal team guidato dal dottor Flavio Facchini, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. Il piccolo paziente aveva sul volto solo due "narici" per respirare. Le moderne tecnologie di scansione 3D hanno permesso di acquisire la geometria del viso del gemello. La forma del naso è stata usata per progettare e stampare strumenti di ausilio al chirurgo: grazie alla tecnologia 3D sono state realizzate delle "sagome" che sono servite per prelevare frammenti di cartilagine costale del bambino con altissima precisione, rendendo l'intervento il meno invasivo possibile.