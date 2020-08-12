Fibromialgia, da malattia invisibile al diritto alla cura: "II riconoscimento in Italia è vicino"

Che cos'è la fibromialgia e quali sono i sintomi che più spesso vengono sottovalutati?

"Chi soffre di questa patologia convive quotidianamente con dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso, accompagnato spesso da stanchezza persistente, disturbi del sonno, rigidità muscolare e difficoltà cognitive. Una condizione che in Italia colpisce tra il 2% e il 2,5% della popolazione, soprattutto donne, a qualsiasi età, anche se il picco si concentra tra i 40 e i 60 anni nel pieno della vita lavorativa. La diagnosi è spesso lunga e complessa e può arrivare con anni di ritardo rispetto all'esordio dei sintomi, perché non esistono esami specifici che la identifichino in modo diretto. La cura non è unica né risolutiva, ma si basa su un approccio multidisciplinare che può includere farmaci, attività fisica adattata, supporto psicologico e terapie non farmacologiche.