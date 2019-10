Farmaci, l'Ema dà l'ok allo spray nasale contro la depressione

L'Ema ( Agenzia europea per i medicinali ) ha raccomandato l'approvazione dell' esketamina , uno spray nasale per il trattamento della depressione grave resistente alle terapie. Se approvato dalla Commissione europea , sarà il primo nuovo meccanismo d'azione per il trattamento del disturbo psichico più diffuso degli ultimi trent'anni.

Secondo le indicazioni dell'Ema, il farmaco in spray dovrà essere assunto insieme a un altro antidepressivo in forma orale: un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina. Attualmente circa un terzo dei pazienti non risponde alle terapie disponibili.

I dati di sicurezza ed efficacia emersi in cinque diversi studi hanno dimostrato che il trattamento con esketamina, più un antidepressivo orale iniziato ex novo, riduce i sintomi depressivi già dal secondo giorno. Un'efficacia che si è mantenuta nel tempo per la maggior parte dei pazienti e ha ridotto il rischio di ricadute.

Il parere positivo segue l'approvazione della statunitense Fda, avvenuta a marzo 2019. Il trattamento sarà ora riesaminato dalla Commissione Ue, la quale dovrà decidere se concedere o meno l'autorizzazione all'immissione al commercio in tutta Europa. La decisione finale è attesa entro la fine dell'anno.