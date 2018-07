Eurostat: "Nell'Ue una morte su tre evitabile con cure adeguate"

Oltre 570mila morti in Europa , quasi una su tre di quelle che si verificano ogni anno sotto i 75 anni , sarebbero evitabili con le conoscenze mediche e tecnologiche di cui disponiamo. Lo afferma l'Eurostat, secondo cui gli infarti sono la patologia che più pesa su questa statistica. Con "morte evitabile" si fa riferimento a quei decessi che "avrebbero potuto non avvenire in un dato momento se ci fosse stata una assistenza sanitaria adeguata in atto".

Per l'Italia il rapporto fa riferimento a poco più di 52mila morti evitabili per il 2015, corrispondenti al 32% del totale. Si tratta di una percentuale leggermente inferiore alla media europea (33,1%) ma più alta di Paesi come la Francia (che è l'unica sotto il 25%).



La situazione peggiore è quella registrata in Romania, vicina al 50%. Per quanto riguarda le cause di decesso più frequenti dopo gli infarti, che rappresentano quasi un terzo delle morti evitabili, al secondo e terzo posto figurano ictus (16%) e tumore del colon-retto (12%).