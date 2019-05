Epatite C, Iss: "In Italia virus eliminato sul 96% dei pazienti"

Le terapie con farmaci ad azione diretta anti-Hcv eliminano completamente il virus dell'epatite C in oltre il 96% dei pazienti trattati. "L'Italia ha raggiunto il primo target dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'eliminazione dell'Hcv: quello della riduzione al 65% delle morti collegate alla malattia", commenta il direttore del Centro nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, Stefano Vella.

"Stiamo andando verso il raggiungimento degli altri obiettivi Oms di eliminazione Hcv - aggiunge Vella - a patto di mantenere alto il numero dei pazienti trattati". I pazienti arruolati sono un campione di oltre 11.000 individui in cura, seguiti per 5 anni.



"Raggiungere gli obiettivi attesi dall'uso di farmaci antivirali - dichiara Loreta Kondili, responsabile scientifico della piattaforma Piter - è legato non solo alla loro elevatissima efficacia e all'ottimo profilo di sicurezza, ma anche allo sviluppo di ricerca appropriata per valutare il loro impatto alla vita reale in un contesto specifico epidemiologico come quello italiano, che ha mantenuto il primato di alta prevalenza in Europa per l'infezione da Hcv".