Ecco il vero motivo per cui le dita si raggrinziscono in acqua. E perché lo fanno sempre allo stesso modo

Il professor Guy German ha anche spiegato il motivo per cui le rughe si ripresentano sempre nella stessa posizione: "Le dita immerse solitamente riproducono lo stesso schema di rughe perché i vasi sanguigni non cambiano molto la loro posizione". Gli esperimenti, pubblicati sul Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, hanno confermato anche un'altra teoria: le rughe non si formano nelle persone con danni ai nervi delle dita. Il professor German ha infine evidenziato un altro vantaggio delle dita rugose delle mani e dei piedi: la presa. Il suo team ha verificato anche che la pelle rugosa può offrire una maggiore aderenza sott'acqua rispetto alla pelle liscia e non rugosa.