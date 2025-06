Depressione, le diete ipocaloriche potrebbero aumentarne il rischio

Una dieta "sana", ricca di alimenti non industriali (minimamente trasformati), frutta e verdura fresca, cereali integrali, noci, semi, proteine magre e pesce, è generalmente associata a un minor rischio di depressione. Questo studio ha valutato gli effetti delle diete che limitano le calorie sul rischio di sintomi depressivi. Gli esperti hanno attinto ai dati di 28.525 adulti che avevano completato il questionario Patient Health Questionnaire-9 per valutare la presenza e la gravità dei sintomi depressivi. In totale, 2508 persone (poco meno dell'8%) hanno riferito sintomi depressivi.