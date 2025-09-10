Logo Tgcom24
Salute
LO STUDIO USA

Meno depressi con una dieta con pochi zuccheri e più grassi

Lo rivela uno studio clinico pilota condotto su alcuni giovani con diagnosi di disturbi depressivi. Con il regime alimentare chetogenico, il loro benessere globale è quasi triplicato e le loro prestazioni sono migliorate in diversi ambiti cognitivi

10 Set 2025 - 02:01
© -afp

Adottare per almeno dieci settimane una dieta chetogenica (con non più di cinquanta grammi di carboidrati al giorno e prevalenza di grassi come fonte energetica) avrebbe effetti antidepressivi. Lo rivela uno studio clinico pilota condotto su venticinque giovani con diagnosi di disturbi depressivi importanti. 

Cos'è la dieta chetogenica?

 La dieta chetogenica è una dieta fortemente ipocalorica, con un basso contenuto di carboidrati e un alto contenuto di grassi. Nasce agli inizi del XX secolo come regime alimentare per il trattamento dell’epilessia resistente ai farmaci, ma negli ultimi decenni è diventato sempre più popolare come metodo per la perdita di peso. Questa dieta è controindicata in molte situazioni e richiede un monitoraggio costante da parte di uno specialista

Lo studio

 Condotto da esperti della Ohio State University, lo studio è pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry. Oltre alla riduzione della depressione auto-riferita e valutata dal medico, il benessere globale degli studenti è quasi triplicato e le loro prestazioni sono migliorate in diversi ambiti cognitivi.  Tutti i partecipanti, tranne uno, hanno anche perso peso. I sedici studenti che hanno completato lo studio pilota usavano farmaci, supporto psicologico o entrambi per il disturbo depressivo maggiore prima di iniziare la dieta chetogenica. I risultati suggeriscono che la dieta è una terapia aggiuntiva fattibile per la depressione e apre la strada a uno studio clinico più ampio, affermano i ricercatori.

 Nello studio i punteggi di depressione auto-riferiti sono diminuiti del 35% entro la seconda settimana e hanno raggiunto il 67% di miglioramento tra la settimana dieci e la settimana dodici. La gravità dei sintomi è variata, ma nessuno ha registrato un peggioramento. Anche in base alle valutazioni cliniche la depressione alla sesta settimana e alla settimana dieci-dodici è diminuita rispettivamente del 59% e del 71%. Entro la seconda settimana, le valutazioni percepite del benessere globale erano raddoppiate, per poi raggiungere quasi il triplo al termine dell'intervento. Come gruppo, i partecipanti hanno perso in media 5 chilogrammi e il loro grasso corporeo è diminuito del 2,4%, con la maggior parte che ha superato la riduzione clinicamente significativa del 5% di perdita di peso. Infine, le prestazioni dei partecipanti sono migliorate in ambiti cognitivi che valutavano la memoria episodica, la velocità di elaborazione e la funzione esecutiva. 

dieta chetogenica
depressione

