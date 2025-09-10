Meno depressi con una dieta con pochi zuccheri e più grassi

Nello studio i punteggi di depressione auto-riferiti sono diminuiti del 35% entro la seconda settimana e hanno raggiunto il 67% di miglioramento tra la settimana dieci e la settimana dodici. La gravità dei sintomi è variata, ma nessuno ha registrato un peggioramento. Anche in base alle valutazioni cliniche la depressione alla sesta settimana e alla settimana dieci-dodici è diminuita rispettivamente del 59% e del 71%. Entro la seconda settimana, le valutazioni percepite del benessere globale erano raddoppiate, per poi raggiungere quasi il triplo al termine dell'intervento. Come gruppo, i partecipanti hanno perso in media 5 chilogrammi e il loro grasso corporeo è diminuito del 2,4%, con la maggior parte che ha superato la riduzione clinicamente significativa del 5% di perdita di peso. Infine, le prestazioni dei partecipanti sono migliorate in ambiti cognitivi che valutavano la memoria episodica, la velocità di elaborazione e la funzione esecutiva.