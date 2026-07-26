Bbc: "Il Paese della dieta mediterranea ha un problema di obesità infantile"

La televisione britannica ha intervistato diversi luminari italiani. Il professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute dell'Università della California del Sud, ha dichiarato al canale televisivo che solo una minoranza degli italiani seguirebbe ancora davvero la dieta mediterranea tradizionale. Longo riassume l'alimentazione di oggi con le "cinque P": pizza, pasta, patate, proteine e pane. Sempre meno verdure e più cibi processati. Emblematico, riporta la Bbc, è il caso di una dieta modificata per i bambini: pane e una crema di cioccolato a colazione, torta come merenda, pasta e lenticchie a pranzo, pollo a cena. Verdure? Praticamente assenti. I giornalisti britannici hanno contattato il pediatra Roberto Berni Canani, dell'Università Federico II di Napoli secondo il problema non sarebbe mai il singolo pasto, ma l'accumulo nel tempo di cibi ipercalorici e bevande zuccherate.