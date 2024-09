Diabete di tipo 1, a rischio lo 0,8% dei bambini italiani

"Per il diabete, sono stati arruolati 3.673 bambini, ne sono stati i testati 3.262 e, di questi, lo 0,8% è risultato positivo al primo test. Si tratta di una percentuale quasi 3 volte più alta di quanto atteso. Per quanto riguarda la celiachia sono stati analizzati 3.013 bambini, di questi il 2,9% è risultato positivo al primo test" spiega Marco Silano, direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento dell'Iss.



Silano chiarisce anche che i bambini che vi si sottopongono non sono necessariamente già malati di diabete o che lo svilupperanno con certezza in un futuro. Al contrario, i bambini presi in carico verranno monitorati nel tempo in modo tale che laddove dovesse svilupparsi la patologia, questa possa essere presa per tempo, riducendo i rischi acuti come la chetoacidosi (complicanza metabolica del diabete).