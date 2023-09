Dalla Cina il primo organo "umanizzato" fatto crescere in un maiale

Il risultato, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, è stato possibile grazie a embrioni chimera sviluppati in laboratorio e poi trasferiti in madri surrogate

Il risultato, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell , è stato possibile grazie a embrioni-chimera, che contenevano sia cellule di maiale sia cellule umane, generati in laboratorio e poi trasferiti in animali che hanno fatto da madri surrogate. Lo studio, guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze, potrebbe portare in un futuro ancora lontano ad una tecnologia al servizio del trapianto di organi umani, ma nel frattempo potrà essere utile per capire meglio lo sviluppo degli organi umani e nella sperimentazione di farmaci.

Dei reni per metà umani sono stati fatti crescere in un maiale: precedenti esperimenti erano riusciti a generare tessuti umani come sangue o muscoli, ma questa è la prima volta che un organo "umanizzato" riesce a svilupparsi all'interno di un'altra specie.

Passo in avanti nella ricerca "E' un passo avanti importante e che apre prospettive interessanti", dice Gianluca Amadei, ricercatore all'Università di Padova. "Si tratta di una prima prova di fattibilità chiaramente non perfetta, ma già il fatto che si sia trovato il modo di far sopravvivere le cellule umane rappresenta un successo. Sarebbe interessante, ora, capire le differenze tra questi organi e quelli umani - prosegue Amadei - e quali siano le loro proprietà e caratteristiche quando lo sviluppo prosegue".

Lo studio cinese I ricercatori coordinati da Liangxue Lai, usando la tecnica Crispr, le "forbici molecolari" del Dna, hanno modificato embrioni di maiale formati da una singola cellula eliminando due geni responsabili dello sviluppo dei reni. Anche le cellule embrionali umane, ottenute a partire da cellule staminali, sono state modificate, inserendo geni che invece promuovono la proliferazione ed evitano l'auto-distruzione. "Sono due passaggi importanti - spiega il ricercatore italiano - perché le cellule umane altrimenti non riescono a competere contro quelle suine all'interno di un embrione suino".

Infine, gli embrioni-chimera sono stati inizialmente cresciuti in laboratorio, in modo da fornire le condizioni ottimali sia per le cellule umane che per quelle di maiale, che presentano esigenze diverse. Una volta trasferiti nelle madri surrogate, gli embrioni sono stati estratti dopo 25 o 28 giorni, per valutare il loro sviluppo. I dati ottenuti da cinque embrioni-chimera hanno mostrato reni correttamente sviluppati, composti per il 50-60% da cellule umane, mentre il resto dell'embrione era costituito per la quasi totalità da cellule suine. I ricercatori "hanno trovato qualche cellula umana nella parte che dà origine al sistema nervoso - dice Amadei - ma nessuna in quella che forma il sistema riproduttivo".