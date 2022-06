Croce Rossa: "Dati allarmanti sulla raccolta del sangue, donate"

"In estate la situazione si fa più delicata. In particolare, chiediamo uno sforzo ai giovani: l'età media dei donatori aumenta e scarseggiano i donatori tra i 18 e i 30 anni", spiega Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana.

Il Centro Nazionale Sangue registra un rallentamento delle donazioni e anche le regioni virtuose che coprivano i fabbisogni di altre regioni sono in affanno. "E' una tendenza da invertire - aggiunge Rocca- perché se vogliamo aumentare la quantità di donazioni è fondamentale attrarre i giovani con campagne di sensibilizzazione mirate e far crescere la cultura della donazione anche attraverso i canali di comunicazione più utilizzati dai giovani".

"Ringrazio in tal senso - prosegue - i nostri ambassador di quest'anno, due atleti della Federazione Nazionale Pugilistica, per aver voluto veicolare con noi, attraverso un video, questo messaggio importantissimo". "Prima di partire per le vacanze - continua Paolo Monorchio, Referente Nazionale Donazione Sangue e Organi della CRI - recatevi nei centri della Croce Rossa e donate il sangue. Il dato positivo, è che per quanto riguarda le raccolte di sangue effettuate dalla CRI abbiamo registrato un aumento delle sacche raccolte (+45% nel 2021 rispetto al 2020), ma siamo lontani dal coprire tutto il territorio nazionale in modo omogeneo".