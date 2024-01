Gimbe: cresce la migrazione sanitaria, nel 2021 spostati 4,25 miliardi al Nord

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono il 93,3% del saldo attivo, cioè l'attrazione di pazienti provenienti da altre Regioni, mentre il 76,9% del saldo passivo, ovvero la "migrazione" dei pazienti dalla Regione di residenza si concentra in Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo.

Più di 1 euro su 2 speso nel privato

Dal report emerge che oltre 1 euro su 2 speso per ricoveri e prestazioni specialistiche finisce nelle casse del privato: esattamente 1.727,5 milioni di euro (54,6%), rispetto a 1.433,4 milioni (45,4%) delle strutture pubbliche. In particolare, per i ricoveri ordinari e in day hospital le strutture private hanno incassato 1.426,2 milioni, mentre quelle pubbliche 1.132,8 milioni. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in mobilità, il valore erogato dal privato è di 301,3 milioni di euro, quello pubblico di 300,6 milioni.