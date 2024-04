Covid, studio su paziente con il virus per 613 giorni rivela: "Gli eterni positivi possibile motore delle varianti"

Ha avuto il Covid con elevata carica virale per 613 giorni, da febbraio 2022 a ottobre 2023, ed è stato ufficialmente riconosciuto come il paziente al mondo rimasto più a lungo positivo all'infezione SARS-CoV-2.

Dalla sua vicenda, seppur rara nella sua cronicità, è stata avviata una ricerca scientifica dall'Università di Amsterdam che verrà presentata a fine aprile a Barcellona e che mostra l'evoluzione Sars-CoV-2 nel suo organismo. L'uomo, un 72enne dei Paesi Bassi fortemente immunocompromesso per un tumore del sangue, è morto per una ricaduta della sua patologia ematologica, dopo aver convissuto per 20 mesi con la malattia e aver sviluppato nel suo corpo diverse varianti. Questo ha evidenziato in conclusione come "l'infezione prolungata negli 'eterni positivi' consenta al virus di accumulare cambiamenti genetici, generando potenzialmente nuove preoccupanti varianti". Così era già accaduto per la "nascita" di Omicron.