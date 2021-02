Covid, meno disturbi cognitivi in chi è stato intubato

LaPresse

I problemi cognitivi e di depressione sono diffusi in chi è guarito dal Covid-19, ma sono meno frequenti in chi è stato intubato e sedato rispetto a chi ha ricevuto supporto solo con la ventilazione non invasiva, come il casco cpap, rimanendo sempre cosciente. Lo ha verificato uno studio condotto dall'ospedale San Raffaele di Milano sui malati in riabilitazione, che erano stati ricoverati in terapia intensiva e nei reparti di medicina Covid. La ricerca, pubblicata sulla rivista Plos One, ha coinvolto 87 pazienti con un'età media di 67 anni.