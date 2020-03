Coronavirus, studio in Cina: anche i bambini sono esposti all'infezione

I bambini corrono il rischio di essere infettati dal nuovo coronavirus come tutti gli altri. E' questo il risultato di un'analisi effettuata nella città cinese di Shenzhen da ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, dallo Shenzhen Centre for Disease Control and Prevention, dallo Harbin Institute of Technology di Shenzhen e dal Peng Cheng Laboratory di Shenzhen. I ricercatori hanno rilevato che all'interno delle famiglie il rischio di infezione è del 15 per cento, molto più alto del 7,9 medio per cento della popolazione generale.