Coronavirus, Science: il 15% delle forme gravi dipende dalla genetica

Sono cause genetiche e immunologiche a spiegare il 15% delle forme gravi di Covid-19: per questo motivo la risposta individuale all'infezione varia molto da persona a persona. E' il risultato di uno studio condotto dal Consorzio internazionale di genetica e pubblicato in due articoli sulla rivista Science. Questa ricerca permette di fare un passo in avanti nella terapia e nella prevenzione, identificando le persone a rischio.