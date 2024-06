Coronavirus, la nuova variante KP.3 è dominante negli Usa

La nuova variante avrebbe una maggiore capacità di trasmissione e sarebbe capace di eludere le difese immunitarie sia dei vaccinati che di chi ha avuto precedenti infezioni. KP.3 è stata isolata per la prima volta nei campioni biologici l'11 febbraio e a maggio è stata classificata come variante da monitorare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si differenzia da JN.1 per tre specifiche mutazioni sulla proteina S o Spike, l'elemento che il virus del Covid utilizza per agganciarsi al recettore delle cellule umane, infettarle e scatenare la malattia. Il gruppo "FLiRT", di cui fa parte, indica le varianti in cui si verificano le mutazioni negli amminoacidi sulla proteina S o Spike; quelli classificati come F si scambiano con L, mentre quelli definiti R con T. Tutti questi virus derivano dalla variante originale Omicron, scoperta in Sudafrica alla fine del 2021.