Citrus sostiene l'Accademia Teatro alla Scala con "Le Mele per il Teatro"

Come sottolinea Marianna Palella, Ceo di Citrus, esprimendo il suo entusiasmo per il progetto: ”Al cuore della nostra azienda c’è l’amore per l’italianità. 'Le Mele per il Teatro' è un progetto che incarna il nostro impegno nel sostenere l’arte e la cultura italiane, contribuendo concretamente alla formazione dei talenti di domani. In Citrus ci siamo distinti per la capacità di creare progetti speciali che mettono al centro l’ortofrutta e l’agricoltura italiana, promuovendo il Made in Italy con trasparenza e passione. La nostra filosofia si basa su un approccio etico e sostenibile, in cui ogni iniziativa è accompagnata da un rigoroso processo di rendicontazione, che valorizza il coinvolgimento di tutti i nostri partner. Crediamo fermamente che unire la vendita di un prodotto alla raccolta fondi sia la chiave per costruire ponti fra mondi diversi, tutti accomunati dall’amore per il nostro Paese”.