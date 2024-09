Sì, per la prima volta dirigerò il violoncellista Gautier Capucon, nel concerto numero 2 in si minore di Antonìn Dvorak, altra opera monumentale, alla quale tengo molto. Poi in programma "Romeo e Giulietta" la suite del balletto di Sergej Prokof’iev, una rappresentazione che in un certo qual modo "interrompe" la nostra integrale delle sinfonie del compositore russo. Dieci movimenti uno in fila all’altro, che danno vita a un viaggio epocale; avendo eseguito spessissimo il balletto, la Filarmonica della Scala ha una grande confidenza con la partitura. Tra gli impegni del 2025 per la Filarmonica della Scala, di ritorno dalla recente tournée in Germania, quelli a Vienna, Budapest, Parigi, Saragozza e Madrid.