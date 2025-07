Che cos'è l'insufficienza venosa cronica, la patologia che ha colpito Donald Trump

Il trattamento dell’insufficienza venosa cronica varia in base alla causa sottostante. I farmaci possono alleviare i sintomi, ma non risolvono la causa della patologia. Per problemi legati al sistema cardiovascolare, spesso si ricorre a calze elastiche che migliorano la circolazione. Nel caso di vene varicose, invece, può essere necessario un intervento chirurgico per rimuoverle.