Cervello più vecchio di tre anni per i 40enni che dormono male

"I problemi del sonno sono stati collegati in ricerche precedenti a una ridotta capacità di ragionamento e memoria nelle persone già in là con gli anni, e a un rischio maggiore di demenza. Il nostro studio, che ha utilizzato scansioni celebrali per determinare l'età cerebrale dei partecipanti (il grado di riduzione del volume cerebrale corrisponde a una specifica età), suggerisce che la scarsa qualità del sonno è collegata a quasi tre anni di invecchiamento cerebrale aggiuntivo già dalla mezza età", precisa l'autrice Clémence Cavaillès dell'Università della California di San Francisco.