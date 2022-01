Cerved: nel 2021 metà delle famiglie italiane ha rinunciato a cure

Le famiglie italiane hanno speso 136,6 miliardi per prestazioni di welfare (più di 5mila euro a famiglia), pari al 17,5% del reddito netto. Il rapporto Bilancio di welfare delle famiglie italiane di Cerved rivela che si tratta del 7,8% del Pil con un modello suddiviso in otto aree. La salute (38,8 miliardi) e l'assistenza agli anziani (29,4 miliardi) sono le due aree principali, che nell'insieme assorbono la metà della spesa familiare.

Le altre aree sono: la cura dei bambini e l'educazione prescolare (con una spesa di 6,4 mld), l'assistenza familiare (11,2 mld), l'istruzione (12,4 mld), la cultura e il tempo libero (5,1 mld), le spese per il lavoro (25 mld), le assicurazioni di previdenza e di protezione (8,3 mld). Il Bilancio di welfare delle famiglie italiane di Cerved è stato presentato a Roma alla presenza del ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, esponenti del governo e delle Istituzioni, studiosi del cambiamento sociale e responsabili di imprese operanti mercato dei servizi di welfare. Complessivamente la spesa di welfare delle famiglie varia più rapidamente del Pil: aumentata del 6,8% dal 2017 al 2018, ha subito una contrazione provocata dalla pandemia (-14,6% dal 2018 al 2020), per tornare a crescere nell'ultimo anno è tornata a crescere dell'11,4%.

In tre aree la tendenza generale è di continuo aumento della spesa: la salute, da 33,7 mld nel 2017 a 38,8 mld nel 2021 (superando la flessione provocata dall'emergenza Covid nel 2020); l'assistenza agli anziani, da 25,3 mld nel 2017 a 29,4 mld nel 2021; l'istruzione, da 9,6 mld nel 2017 a 12,4 nel 2021. Le spese familiari per l'istruzione hanno subito un'impennata nel 2020 a causa anche della necessità di dotarsi delle attrezzature tecnologiche richieste dalla Dad.

In tre aree, invece, la spesa delle famiglie è fortemente diminuita nel 2020 a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia, e nel 2021 è tornata crescere ma senza raggiungere i livelli pre-crisi: l'assistenza ai bambini e l'educazione prescolare (le famiglie hanno dovuto fronteggiare la chiusura di nidi e asili con un forte aumento dell'impegno dei genitori che, in molti casi ha portato a difficoltà nel lavoro); l'assistenza familiare (è molto diminuito il ricorso alle colf); la spesa per la cultura e il tempo libero, che nel 2020 si è ridotta di due terzi e tuttora resta molto distante dai livelli precedenti la crisi.