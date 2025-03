Celiachia, una terapia cellulare potrebbe "spegnere" la reazione al glutine

Il team diretto da Raphaël Porret ha ipotizzato che la terapia cellulare - nota soprattutto come trattamento per il cancro - possa calmare le reazioni del sistema immunitario al glutine. A tal fine, il team ha ingegnerizzato linfociti T e ne ha valutato la capacità (per ora in studi su animali) di calmare le cellule immunitarie anomale che reagiscono in presenza di glutine. Nei test su animali le cellule T regolatorie ingegnerizzate impediscono la risposta autoimmune in presenza di glutine. Benché preliminare, questo lavoro offre una prova di concetto che le cellule T ingegnerizzate possono indurre il sistema immunitario a tollerare il glutine.