Baci sicuri anche per i celiaci: adesso lo dice la scienza

Il team ha coinvolto dieci coppie, in cui solo uno dei membri era affetto da celiachia e testato due diversi scenari: dopo che il partner non celiaco ha ingerito alimenti contenenti glutine, nel primo caso ha baciato il partner per un minuto dopo una breve attesa, nel secondo ha baciato il partner immediatamente ma dopo aver bevuto meno di un bicchiere d'acqua. Nei test successivi, solo in due casi i livelli di glutine misurati nella saliva del partner celiaco erano sopra i livelli considerati gluten-free; nessuno dei campioni era invece positivo quando il partner aveva bevuto.



Per i ricercatori lo studio conferma che le effusioni con il partner non dovrebbero essere fonte di particolare preoccupazione per le persone con celiachia. "Non c'era un aumento del rischio di un significativo trasferimento di glutine durante il bacio", scrivono. "Bere quattro once d'acqua (circa 118ml, ndr) prima di baciare riduce ulteriormente il rischio. Questi risultati dovrebbero guidare la nostra pratica clinica e dovrebbero essere condivisi con i nostri pazienti", concludono.