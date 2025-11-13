Cefalea, nel 2023 colpite tre miliardi di persone

"La nostra analisi mostra che i disturbi cefalalgici sono rimasti invariati negli ultimi tre decenni. E le donne sperimentano livelli significativamente più elevati di disabilità correlata al mal di testa", afferma Yvonne Xu, coautrice. L'emicrania e l'abuso di farmaci sono responsabili della maggior parte del carico globale di cefalee. Sebbene la cefalea tensiva sia quasi il doppio più diffusa dell'emicrania, quest'ultima rappresenta circa il 90% delle cefalee giovanili attribuite alla cefalea. Nel 2023, l'emicrania da sola ha causato circa 40,9 milioni di anni vissuti in cattiva salute a livello globale, con un tasso di 487,5 anni ogni 100.000 abitanti. La cefalea tensiva ha causato 54,4 anni in cattiva salute ogni 100.000 abitanti, dimostrando che l'emicrania, sebbene meno comune, è molto più invalidante.