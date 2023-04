Capelli grigi, scoperto il meccanismo che li causa

Cosa dice la ricerca

Gli scienziati hanno condotto esperimenti sui topi, usando tecniche per la visualizzazione in vivo in 3D e tecnologie per il sequenziamento dell'Rna. Sono riusciti così a tracciare e monitorare le cellule in tempo reale mentre invecchiavano e il loro movimento attraverso i compartimenti del follicolo pilifero. I dati raccolti hanno dimostrato che, con il passare del tempo e il ciclo di vita del capello, sempre più cellule staminali rimangono intrappolate nel rigonfiamento della zona soprabulbare. Non riescono più a maturare e a scendere nella zona germinale del bulbo trasformandosi così in melanociti che producono pigmento grazie alla proteina Wtn. Questo dimostrerebbe la formazione dei capelli grigi.