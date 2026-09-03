Negli esperimenti condotti su modelli animali, i ricercatori hanno somministrato due dosi di psilocibina prima dell'inizio della chemioterapia, osservando risultati sorprendenti: l'ipersensibilità al freddo non si è manifestata, le terminazioni nervose sono rimaste protette e la sensibilità al tatto si è conservata. Un dato cruciale, sottolineano gli autori, è che questo effetto protettivo non ha in alcun modo ridotto l'efficacia della cura antitumorale.