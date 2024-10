"Dai valore al tuo cuore", al via la campagna dedicata alla salute del cuore

Il controllo offerto dall'iniziativa "Dai valore al tuo cuore" è semplice e veloce ed è molto più importante di quanto si possa pensare: a oggi, infatti, secondo l’European Society of Cardiology le malattie cardiovascolari costituiscono ancora la prima causa di morte in Europa. Il rischio di svilupparle aumenta con l’età e spesso può essere difficile individuarle a causa della mancanza di sintomi evidenti. Il primo passo per combatterle è la prevenzione. Soprattutto dopo i 40 anni è utile sottoporsi a monitoraggi costanti della salute del cuore, attraverso elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e rilevazione della fibrillazione atriale, che possono essere effettuati nella propria farmacia di fiducia o anche a casa con strumenti appropriati come misuratori della pressione e dispositivi Ecg per uso domestico, clinicamente validati. Oggi sono sempre più le farmacie che offrono controlli del rischio cardiovascolare, per garantire a tutti l’accesso a un servizio professionale e di qualità su tutto il territorio nazionale.