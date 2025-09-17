Le bugie più convincenti? Quelle che promettono guadagni

La ricerca ha esplorato il modo in cui si valuta l'onestà dell'interlocutore e come si elaborano le informazioni quando provengono da uno sconosciuto o da una persona fidata. I ricercatori hanno utilizzato tecniche di neuroimaging, come la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata, per visualizzare l'attività cerebrale di 66 volontari divisi in coppie, mentre parlavano seduti l'uno di fronte all'altro attraverso lo schermo di un computer. I risultati evidenziano che i partecipanti hanno creduto più spesso alle bugie quando le informazioni fornite suggerivano una qualche forma di guadagno per la coppia di volontari: ciò si rifletteva in una maggiore attività nelle regioni del cervello coinvolte nella valutazione del rischio, nella ricompensa e nella comprensione delle intenzioni di un'altra persona.