Siamo sempre più soli: brusco aumento dell'isolamento sociale dalla pandemia

Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Jama Network Open in cui i livelli di solitudine sono stati misurati anno per anno su campioni di mille persone l'anno per ciascun Paese coinvolto. Lo studio è stato condotto da Thomas Fuller-Rowell della Auburn University in Alabama. I risultati dello studio si basano quindi sui dati di 2.483.935 valutazioni a livello di persona (età media 41,7 anni; 53,1% donne) in 16 punti temporali e 159 Paesi. I livelli medi di isolamento globale pre-pandemici erano stabili. Un marcato aumento del senso di isolamento si è verificato tra il 2019 e il 2020, in concomitanza con l'inizio della pandemia, ed è stato osservato in modo sproporzionato nei gruppi a basso reddito (un aumento dell'11%). La prevalenza globale dell'isolamento sociale è aumentata del 13,4% dal 2009 al 2024 passando dal riguardare il 19,2% della popolazione mondiale nel 2009 al 21,8% nel 2024, con l'intero aumento verificatosi dopo il 2019.