Bergamo, mini pacemaker impiantato su paziente di 14 anni: è record in Italia

Record sanitario all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l'équipe di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione cardiaca ha impiantato il più piccolo pacemaker al mondo a un ragazzo di soli 14 anni. Si tratta del paziente più giovane ad essere sottoposto a una simile operazione in Italia. Il minore soffriva di asistolia: il suo cuore cessava cioè di battere per alcuni secondi, con gravissimi rischi.