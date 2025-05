Allarme Ocse: "Il 17% dei bimbi è in ansia se non ha uno smartphone o un tablet"

Secondo il rapporto, il 51% degli studenti di 15 anni nei Paesi Ocse dichiara di essere in grado di modificare facilmente i parametri digitali sulla protezione della privacy e il 27,6 % riferisce di condividere fake news sui social. Nel rapporto, l'organizzazione internazionale con sede a Parigi suggerisce un ''approccio ambizioso per proteggere e rendere autonomi i bambini nel mondo digitale''. I dati mostrano inoltre che il cyberbullismo è in aumento in tutti i Paesi dell'Ocse e che una minoranza significativa di bambini riferisce un uso problematico dei social media. Inoltre, si è riscontrato che i lunghi periodi di tempo trascorsi online sostituiscono altre attività preziose e arricchenti come la lettura, l'esercizio fisico o la socializzazione di persona con gli amici, che sono ampiamente riconosciute come essenziali per lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo dei bambini.