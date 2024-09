Allarme miopia tra bambini e adolescenti: entro il 2050 nel mondo saranno oltre 740 milioni

La miopia è sempre più diffusa tra i bambini e gli adolescenti. Oltre un bambino e adolescente su tre (36%) nel mondo è miope ed entro il 2050 in questa fascia d'età i miopi saranno oltre 740 milioni. Sono a rischio soprattutto le bambine, chi vive in Asia orientale o in aree urbane. Lo riporta un'analisi della Sun Yat-Sen University in Cina pubblicata sulla rivista British Journal of Ophthalmology.