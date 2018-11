foto Getty Correlati Una nano pellicola salva il cuore

Longevità? Nella pillola antidiabete 14:46 - L'ottimismo allunga la vita, almeno quella di individui con problemi cardiaci. Lo dimostra una ricerca condotta presso l'Università di Tilburg e pubblicata su Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Volontari suddivisi per personalità - Lo studio è stato portato avanti su 600 individui seguiti per cinque anni. Tutti i partecipanti avevano sin dall'inizio dello studio un problema cardiovascolare a carico delle arterie che ossigenano il cuore (le coronarie) e quindi erano a rischio infarto.



Gli esperti hanno diviso i pazienti per personalità, distinguendo due gruppi: gli ottimisti e coloro che, al contrario, avevano una visione un po' più cupa della vita. A distanza di cinque anni, meno del 10% degli ottimisti è deceduto, contro il 16,5% dell'altro gruppo. In altri termini, essere di indole positiva riduce il rischio di morte per qualsiasi causa del 42%.



Gli esperti hanno anche riscontrato che coloro che tendono a essere di buon umore sono, in media, più attivi fisicamente e anche questo aspetto può incidere sul loro minore rischio di morte.