Aria irrespirabile, salute a rischio in 25 città: a Milano i valori peggiori

Aria irrespirabile in città. Salute a rischio. A lanciare l'allarme il Report Isde Italia (Associazione di medici per l'ambiente, in inglese International society of doctors for environment) sull'inquinamento atmosferico nel 2025 che ha passato al setaccio 27 città italiane basandosi sui dati Arpa e Appa. Il verdetto è chiaro: l'emergenza non si ferma. Anzi, avanza. Sotto le lente dell'inchiesta ci sono i ritardi rispetto gli standard europei e dell'Oms. L'esposizione cronica a inquinanti nocivi della popolazione che vive in città rimane incompatibile con la tutela della salute pubblica. Le principali fonti dell'inquinamento restano l'uso di combustibili fossili per il riscaldamento domestico e il traffico stradale e marittimo. Ridurre queste emissioni significherebbe ottenere benefici immediati per il clima. E per la salute di tutti.