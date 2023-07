Alzheimer, un nuovo farmaco sperimentale rallenta la progressione della malattia

La sperimentazione

Denominata "Trailblazer-Alz 2", la sperimentazione ha coinvolto più di 1.700 pazienti con Alzheimer in fase iniziale che hanno ricevuto il farmaco o un placebo. Passato circa un anno e mezzo, nei pazienti trattati con Donanemab la malattia era progredita più lentamente: di circa il 35% nelle persone con forme più precoci e del 22,3% se si consideravano tutti i pazienti. Dati si traducono in un rallentamento di 4,36 mesi. Inoltre, in circa la metà dei pazienti trattati con il nuovo farmaco la malattia non ha mostrato peggioramenti clinici per almeno un anno, rispetto al 29% dei pazienti che avevano ricevuto il placebo.