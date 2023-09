Allarme pressione alta nei giovani: colpiti due milioni di under35

Troppi giovani soffrono di pressione alta in Italia: quasi due milioni di under 35 hanno la pressione sopra la norma.

È l'allarme lanciato in occasione della Giornata mondiale del cuore, dalla Società italiana di cardiologia (Sic), che cita uno studio svedese pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine secondo il quale essere ipertesi in adolescenza aumenta considerevolmente il rischio cardiovascolare da adulti, tanto che un diciottenne iperteso su dieci rischia di avere un infarto o un ictus prima della pensione.