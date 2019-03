"Si prescrivono troppi antibiotici e soprattutto con troppa leggerezza". A parlare del controverso rapporto tra italiani e antibiotici è il medico chirurgo Antonio Di Florio . Il dottore, intervistato da NewsMediaset, descrive un Paese che assume questi medicinali con eccessiva facilità, come anche confermato dall’ultima relazione dell’ Agenzia del Farmaco , secondo la quale il consumo di antibiotici in Italia è superiore alla media europea.

Inoltre, spiega l’esperto, "un uso indiscriminato di antibiotici provoca una maggiore virulenza da parte dei batteri". Infatti, in Europa si registrano 33mila decessi l'anno per resistenza a questi medicinali e un terzo delle morti (circa 11mila) è avvenuto in Italia.