Ail, la Giornata mondiale contro i tumori del sangue ai tempi dei social

Ail, l'Associazione italiana da oltre 50 anni in campo contro leucemie, linfomi e mieloma, celebra la sua Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. E' un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia.